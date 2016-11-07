М.Саакашвілі знав, що готується його відставка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Голова Одеської державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі знав, що готується його відставка тому вирішив оголосити про неї сам. Про це УНН сказав співрозмовник близький до Адміністрації Президента.
“Саакашвілі знав, що найближчі дні готується його відставка. Тому, ймовірно, вирішив зробити крок на випередження, що привернути більшу увагу до відставки і повернути все у потрібному йому ключі”, — сказав співрозмовник, зауваживши, що М.Саакашвілі навряд чи планує зникати з української політики.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 7 листопада, Міхеіл Саакашвілі заявив, що йде у відставку з посади глави Одеської ОДА.
Серед тих, хто може зайняти посаду губернатора Одеської області називаються імена нардепа Ігоря Кононенка та першого заступника глави Адміністрації Президента, представника Президента в Кабміні Віталія Ковальчука.
Додамо також, що нардеп Антон Геращенко вважає, що у зв’язку з відставкою М.Саакашвілі більшість з команди екс-президента Грузії, скоріш за все подасть у відставку.
Крім того, з’явилася інформація про інформація про подальші політичні плану М.Саакашвілі, зокрема нардеп С.Лещенко розповів, що той планує займатися об’єднанням “Демократичного Альянсу” та партії “Хвиля”.