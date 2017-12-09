М.Саакашвили задержали в квартире бывшего начальника луганской полиции

"Он заболел. Ему нужна была элементарная медицинская помощь. У нас не было времени раздумывать, куда его везти. В больнице мы не могли везти. Мы привезли его ко мне домой и тут ему оказывалсь медицинская помощь. Так получилось, что мы не смогли до конца сохранить эту тайну. Был определенный ряд людей, которые знали, что он здесь ", - рассказал Покиньборода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили объявил бессрочную голодовку - адвокат

Экс-полицейский считает, что был арестован для отвода внимания от "агентов или предателей". Таким образом, Покиньбороду якобы "хотят подставить и сделать виновным" в задержании Саакашвили.

Бывший милиционер заявил, что проведет по этому поводу "собственное расследование".

Как сообщал ранее УНН, лидера партии "Движение Новых сил" М.Саакашвили задержали на квартире действующего чиновника полиции.