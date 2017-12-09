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М.Саакашвілі затримали в квартирі колишнього начальника луганської поліції

М.Саакашвілі затримали в квартирі колишнього начальника луганської поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Екс-начальник Головного управління Національної поліції Луганській області Юрій Покиньборода підтвердив, що лідера "Руху нових сил" Михайла Саакашвілі затримали в його квартирі. Про це колишній правоохоронець повідомив у своєму відеозверненні, яке 9 грудня опублікував у Facebook, передає УНН.

"Він захворів. Йому потрібна була елементарна медична допомога. У нас не було часу роздумувати, куди його везти. У лікарні ми не могли його везти. Ми привезли його до мене додому і тут йому оказывалсь медична допомога. Так вийшло, що ми не змогли до кінця зберегти цю таємницю. Був певний ряд людей, які знали, що він тут", – розповів Покиньборода.

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Екс-поліцейський вважає, що не був арештований для відведення уваги від "агентів або зрадників". Таким чином, Покиньбороду нібито "хочуть підставити і зробити винним" у затриманні Саакашвілі.

Колишній правоохоронець заявив, що проведе з цього приводу "власне розслідування".

Як повідомляв раніше УНН, лідера партії "Рух Нових сил" М.Саакашвілі затримали на квартирі діючого високопосадовця поліції.

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