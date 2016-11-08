М.Саакашвили не имел поддержки со стороны центрального правительства - А.Абрамовичус

"Руководство Украины, стиль его работы не подходят к тем вызовам, которые стоят перед страной в то время, когда мы живем. Люди, пришедшие к власти после революции, требуют больше поощрения и полномочий. Этим людям не дали настоящих шансов", - заявил А.Абромавичус.

"Вокруг него (Саакашвили - ред.) собралось столько молодых энергичных реформаторов. Но очевидно, что, как всегда, не было достаточной поддержки со стороны центрального правительства. А с правильной поддержкой все мы могли бы сделать гораздо больше ", - сказал А.Абромавичус.

Напомним, что в понедельник председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, НАБУ открыло уголовное производство по факту заявления А.Абромавичуса, что тоже в начале февраля заявил об отставке с должности министра экономического развития и торговли Украины, об участии народного депутата от БПП Игоря Кононенко в коррупционных схемах. Где экс-министр в своем заявлении рассказал, что И.Кононенко активно лоббировал своих людей на должности в "Укртрансамиак", "Госвнешинформ", предприятиях порошковой металлургии и Нацагентстве по аккредитации Украины.

Рассмотрение иска начнется в 11.00 23 ноября.