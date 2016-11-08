М.Саакашвили не имел поддержки со стороны центрального правительства - А.Абрамовичус
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Экс-министр экономического развития и торговли Украины Абромавичюс, комментируя заявление председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили об отставке, заявил, что в Украине те, кто добивался изменений, получили много препятствий, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода" .
"Руководство Украины, стиль его работы не подходят к тем вызовам, которые стоят перед страной в то время, когда мы живем. Люди, пришедшие к власти после революции, требуют больше поощрения и полномочий. Этим людям не дали настоящих шансов", - заявил А.Абромавичус.
"Вокруг него (Саакашвили - ред.) собралось столько молодых энергичных реформаторов. Но очевидно, что, как всегда, не было достаточной поддержки со стороны центрального правительства. А с правильной поддержкой все мы могли бы сделать гораздо больше ", - сказал А.Абромавичус.
Напомним, что в понедельник председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, НАБУ открыло уголовное производство по факту заявления А.Абромавичуса, что тоже в начале февраля заявил об отставке с должности министра экономического развития и торговли Украины, об участии народного депутата от БПП Игоря Кононенко в коррупционных схемах. Где экс-министр в своем заявлении рассказал, что И.Кононенко активно лоббировал своих людей на должности в "Укртрансамиак", "Госвнешинформ", предприятиях порошковой металлургии и Нацагентстве по аккредитации Украины.
Рассмотрение иска начнется в 11.00 23 ноября.