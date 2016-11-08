М.Саакашвілі не мав підтримки з боку центрального уряду - А.Абрамовичус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус, коментуючи заяву голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі про відставку, заявив, що в Україні ті, хто домагався змін, зазнали багато перешкод, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Керівництво України, стиль його роботи не пасують до тих викликів, які постали перед країною в час, коли ми живемо. Люди, що прийшли до влади після революції, потребують більше заохочення і повноважень. Цим людям не дали справжніх шансів,” — заявив А.Абромавичус.
“Навколо нього (М.Саакашвілі — ред.) зібралося стільки молодих енергійних реформаторів. Але очевидно, що, як завжди, не було достатньої підтримки з боку центрального уряду. А з правильною підтримкою всі ми могли б зробити набагато більше”, — сказав А.Абромавичус.
Нагадаємо, що в понеділок голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом заяви А.Абромавичуса, що теж на початку лютого заявив про відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України, щодо участі народного депутата від БПП Ігоря Кононенка у корупційних схемах. Де екс-міністр у своїй заяві розповів, що І.Кононенко активно лобіював своїх людей на посади у “Укртрансаміак”, “Дерзовнішінформі”, підприємствах порошкової металургії та Нацагенгстві з питань акредитації України.
Розгляд позову розпочнеться об 11.00 23 листопада.