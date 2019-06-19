"М.С.Л." установил новый рекорд на лотерейном рынке Украины

Благодаря этому компания уже третий раз попала в Национальный Реестр Рекордов Украины, на этот раз — в номинации “Единственный украинский оператор государственных лотерей, который в течение 6 лет трижды подтвердил соответствие своих процессов стандартам Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО и дважды — стандартам Всемирной лотерейной ассоциации”.

Так, в 2013 году “М.С.Л.” стал первым лотерейным оператором в Украине, который получил “Сертификат соответствия стандартам ответственной игры” от Европейской ассоциации государственных лотерей и ТОТО.

В конце мая 2016 года компания прошла повторный независимый зарубежный аудит, и осталась единственным украинским лотерейным оператором, который смог подтвердить свою приверженность принципам европейских стандартов и во второй раз получить соответствующий сертификат от EL.

Через 3 года, в конце мая 2019 года, представители оператора государственных лотерей “М.С.Л.” уже в третий раз получили от EL очередную награду и признание.

“Нам очень приятно, что еще в 2013 году мы стали первым оператором государственных лотерей в Украине, который прошел этот путь, который получил эту высокую награду, которую уже на протяжении 6 лет дважды подтвердили”, — комментирует директор по маркетингу оператора государственных лотерей “М .С.Л.” Павел Вайсеро.

Компания добровольно проходит процесс сертификации каждые три года. Проверку проводит международная аудиторская компания по поручению Европейской ассоциации операторов государственных лотерей ТОТО и Всемирной ассоциации лотерей.

“Сертификация соответствия стандартам ответственной игры — это определенная социальная составляющая и социальная ответственность оператора государственных лотерей. Наличие данного сертификата — это, прежде всего, демонстрация того, что все бизнес-процессы компании, связанные с разработкой игр, дизайнов, систем распространения и т.п. были приведены к международным стандартам, были проверены международной аудиторской компанией. Кроме того, эти стандарты направлены на обеспечение максимальной безопасности для украинских поклонников лотерей. Мы прежде всего ставим безопасность наших граждан. Мы понимаем, что в краткосрочной перспективе это отразится негативно на финансовых показателях компании. Но в долгосрочной перспективе, стратегически, это является нашей инвестицией в культуру развития лотерейной индустрии”, — говорит Вайсеро.

Более того, 28 июня 2016 года оператор государственных лотерей “М.С.Л.” присоединился к Всемирной Лотерейной Ассоциации (The World Lottery Association, WLA). В том же году компания получила “Сертификат соответствия стандартам ответственной игры” высокого, 4-го, уровня от WLA. Через три года, компания “М.С.Л.” подтвердила соответствие стандартам ответственной игры WLA и получила второй сертификат высокого уровня.

Таким образом, компания “М.С.Л.” за последние 6 лет прошла три процедуры сертификации по стандартам от EL и две процедуры сертификации по стандартам WLA, в очередной раз попав в Национальный Реестр Рекордов Украины.

“Это — единственный оператор государственный лотерей в Украине, который сделал это за 6 лет 5 раз”, — прокомментировал эксперт Национального Реестра Рекордов Украины Виталий Зорин.

“Этот факт приятно демонстрирует то, что именно компания ”М.С.Л.“ вносит в Украину мировые и европейские стандарты того, как должен развиваться рынок лотерей”, — прокомментировал Вайсеро.