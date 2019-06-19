"М.С.Л." встановив новий рекорд на лотерейному ринку України

Завдяки цьому компанія вже втретє потрапила до Національного Реєстру Рекордів України, цього разу — у номінації “Єдиний український оператор державних лотерей, який протягом 6 років тричі підтвердив відповідність своїх процесів стандартам Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО і двічі — стандартам Світової лотерейної асоціації”.

Так, у 2013 році “М.С.Л.” став першим лотерейним оператором в Україні, який отримав “Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри” від Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО.

Наприкінці травня 2016 року компанія пройшла повторний незалежний закордонний аудит, та залишилася єдиним українським лотерейним оператором, який зміг підтвердити свою відданість принципам європейських стандартів і вдруге отримати відповідний сертифікат від EL.

Ще через 3 роки, наприкінці травня 2019 року, представники оператора державних лотерей “М.С.Л.” уже втретє отримали від EL чергову відзнаку та визнання.

“Нам дуже приємно, що ще в 2013 році ми стали першим оператором державних лотерей в Україні, який пройшов цей нелегкий шлях, який отримав цю високу відзнаку, яку вже протягом 6 років двічі підтвердили”, — коментує директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

Компанія добровільно проходить процес сертифікації кожні три роки. Перевірку проводить міжнародна аудиторська компанія за дорученням Європейської асоціації операторів державних лотерей ТОТО і Світової асоціації лотерей.

“Сертифікація відповідності до стандартів відповідальної гри — це певна соціальна складова та соціальна відповідальність оператора державних лотерей. Наявність даного сертифікату — це, перш за все, демонстрація того, що всі бізнес-процеси компанії, пов’язані із розробкою ігор, дизайнів, систем розповсюдження тощо були приведені до міжнародних стандартів, були перевірені міжнародною аудиторською компанією. Крім того, ці стандарти направлені на забезпечення максимальної безпеки для українських шанувальників лотерей. Ми перш за все ставимо безпеку наших громадян. Ми розуміємо, що в короткостроковій перспективі це відзначиться негативно на фінансових показниках компанії. Але у довгостроковій перспективі, стратегічно, це є нашою інвестицією в культуру розвитку лотерейної індустрії”, — каже Вайсеро.

Більше того, 28 червня 2016 року оператор державних лотерей “М.С.Л.” приєднався до Світової Лотерейної Асоціації (The World Lottery Association, WLA). Того ж року компанія отримала “Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри” найвищого, 4-го, рівня від WLA. Через три роки, компанія “М.С.Л.” підтвердила відповідність стандартам відповідальної гри WLA та отримала другий сертифікат найвищого рівня.

Таким чином, компанія “М.С.Л.” за останні 6 років пройшла три процедури сертифікації за стандартами від EL та дві процедури сертифікації за стандартами WLA, учергове потрапивши до Національного Реєстру Рекордів України.

“Це — єдиний оператор державний лотерей в Україні, який зробив це за 6 років 5 разів”, — прокоментував експерт Національного Реєстру Рекордів України Віталій Зорін.

“Цей факт приємно демонструє те, що саме компанія „М.С.Л.“ вносить в Україну світові та європейські стандарти того, як має розвиватися ринок лотерей”, — прокоментував Вайсеро.