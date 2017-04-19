М.Нойер сломал ногу в матче с "Реалом"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24359 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87530 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112333 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113808 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110816 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103006 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106613 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103230 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150807 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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М.Нойер сломал ногу в матче с "Реалом"

М.Нойер сломал ногу в матче с "Реалом"

Киев  •  УНН

 • 31282 просмотра

КИИВ.19 апреля. УНН. Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер получил травму в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (2:4). Об этом сообщает сайт "Баварии", передает УНН.

Предварительный диагноз вратаря "Баварии" и сборной Германии - перелом в левой ноге. Голкипер получил травму непосредственно перед третьим голом Криштиану Роналду в овертайме матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также отмечается, что по возвращении в Мюнхен будет проведено дополнительное обследование, после которого будет назначен восстановительные процедуры.

Добавим, что следующую встречу команда Карло Анчелотти проведет на "Альянц Арене" против "Майнца" 22 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщал УНН, хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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