М.Нойер сломал ногу в матче с "Реалом"
Киев • УНН
КИИВ.19 апреля. УНН. Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер получил травму в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (2:4). Об этом сообщает сайт "Баварии", передает УНН.
Предварительный диагноз вратаря "Баварии" и сборной Германии - перелом в левой ноге. Голкипер получил травму непосредственно перед третьим голом Криштиану Роналду в овертайме матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
Также отмечается, что по возвращении в Мюнхен будет проведено дополнительное обследование, после которого будет назначен восстановительные процедуры.
Добавим, что следующую встречу команда Карло Анчелотти проведет на "Альянц Арене" против "Майнца" 22 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Как сообщал УНН, хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.