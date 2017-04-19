М.Нойер сломал ногу в матче с "Реалом"

Предварительный диагноз вратаря "Баварии" и сборной Германии - перелом в левой ноге. Голкипер получил травму непосредственно перед третьим голом Криштиану Роналду в овертайме матча четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также отмечается, что по возвращении в Мюнхен будет проведено дополнительное обследование, после которого будет назначен восстановительные процедуры.

Добавим, что следующую встречу команда Карло Анчелотти проведет на "Альянц Арене" против "Майнца" 22 апреля в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщал УНН, хет-трик К.Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.