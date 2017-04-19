М.Нойєр зламав ногу у матчі з "Реалом"

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КИЇВ.19 квітня. УНН. Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Нойер отримав травму в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом" (2:4). Про це повідомляє сайт "Баварії", передає УНН.

Попередній діагноз воротаря "Баварії" та збірної Німеччини - перелом в лівій нозі. Голкіпер отримав травму безпосередньо перед третім голом Кріштіану Роналду в овертаймі матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Також зазначається, що після повернення в Мюнхен буде проведено додаткове обстеження, після якого буде призначено відновлювальні процедури.

Додамо, що наступну зустріч команда Карло Анчелотті проведе на "Альянц Арені" проти "Майнца" 22 квітня в рамках 30-го туру німецької Бундесліги.

Як повідомляв УНН, хет-трик К.Роналду вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів.

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