М.Нойєр зламав ногу у матчі з "Реалом"
Київ • УНН
КИЇВ.19 квітня. УНН. Голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Нойер отримав травму в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом" (2:4). Про це повідомляє сайт "Баварії", передає УНН.
Попередній діагноз воротаря "Баварії" та збірної Німеччини - перелом в лівій нозі. Голкіпер отримав травму безпосередньо перед третім голом Кріштіану Роналду в овертаймі матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Також зазначається, що після повернення в Мюнхен буде проведено додаткове обстеження, після якого буде призначено відновлювальні процедури.
Додамо, що наступну зустріч команда Карло Анчелотті проведе на "Альянц Арені" проти "Майнца" 22 квітня в рамках 30-го туру німецької Бундесліги.
Як повідомляв УНН, хет-трик К.Роналду вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів.