М.Найем поддержал кардиохирурга в конфликте с Минздравом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Боец АТО Маси Найем, брат депутата Мустафы Найема, призвал не поддаваться на манипуляции по очернению деятельности известного кардиохирурга Бориса Тодурова. Маси Найем опубликовал на своей странице в Facebook обращение, в котором обратил внимание как умело имя одиозного политика Медведчука было вплетено в конфликт между нынешней главой МОЗ, гражданкой США Уляной Супрун и директором Института сердца Борисом Тодуровым, передает УНН.
Блогер призывает отделить “мух Путина” в этом скандале и вспомнить о “тысячах спасённых хирургом жизней”. Также он потребовал от Минздрава рассмотреть замечания Б.Тодурова в отношении доступа жителей зоны АТО к медицинской помощи.
“Считаю своим долгом напомнить, что важнее решить проблему, а не снова начать рвать Гражданина Украины”, - заявил М.Найем.
Напомним, что Б.Тодуров сделал видеообращение, в котором рассказал, что по своей инициативе каждые 3 месяца выезжает оперировать в зоне АТО и за 3 года спас более 800 жителей Донецкой и Луганской области.
Также он пожаловался на отказ МОЗ подписать документы об открытии филиалов Института сердца в Донецкой и Луганской областях, которые повысили бы доступность медицинской помощи в регионах. По словам Б.Тодурова, заместитель министра Александр Линчевский вернул документы с надписью “Не-а” и смайликом (рожицей).
Известный врач считает недопустимым в условиях боевых действий саботировать обеспечение Востока Украины квалифицированной кардиохирургической помощью.