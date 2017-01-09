М.Найєм підтримав кардіохірурга в конфлікті з МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Боєць АТО Масі Найєм, брат депутата Мустафи Найєма, закликав не піддаватися на маніпуляції з очорнення діяльності відомого кардіохірурга Бориса Тодурова. Масі Найєм опублікував на своїй сторінці в Facebook звернення , в якому звернув увагу як вміло ім'я одіозного політика Медведчука було вплетено в конфлікт між нинішньою головою МОЗ, громадянкою США Уляною Супрун і директором Інституту серця Борисом Тодуровим, передає УНН.
Блогер закликає відокремити "мух Путіна" в цьому скандалі і згадати про "тисячі врятованих хірургом життів". Також він зажадав від МОЗ розглянути зауваження Б.Тодуровим щодо доступу жителів зони АТО до медичної допомоги.
"Вважаю своїм обов'язком нагадати, що важливіше вирішити проблему, а не знову почати рвати Громадянина України", - заявив М.Найем.
Нагадаємо, що Б.Тодуров зробив відеозвернення , в якому розповів, що за своєю ініціативою кожні 3 місяці виїжджає оперувати в зоні АТО і за 3 роки врятував понад 800 жителів Донецької і Луганської області.
Також він поскаржився на відмову МОЗ підписати документи про відкриття філій Інституту серця в Донецькій і Луганській областях, які підвищили б доступність медичної допомоги в регіонах. За словами Б.Тодуровим, заступник міністра Олександр Лінчевський повернув документи з написом "Не-а" і смайликом (пикою).
Відомий лікар вважає неприпустимим в умовах бойових дій саботувати забезпечення Сходу України кваліфікованої кардіохірургічної допомогою.