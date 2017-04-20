Н.Мартыненко сообщено о подозрении

“20 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экс-председателю комитета парламента по вопросам ТЭК в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( „Создание преступной организации“), ч. 5 ст. 191 ( „Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“) Уголовного Кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, которое в ближайшее время направят в суд.

Как сообщал УНН, бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко задержали по подозрению в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).