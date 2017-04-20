М.Мартиненку повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Екс-народному депутату, колишньому голові комітету парламенту з питань ПЕК Миколі Мартиненку повідомлено про підозру, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
“20 квітня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутату, екс-голові комітету парламенту з питань ПЕК у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 („Створення злочинної організації“), ч. 5 ст. 191 („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“) Кримінального Кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Також у прес-службі зазначили, що наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке ближчим часом скерують до суду.
Як повідомляв УНН, колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).