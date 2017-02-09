М.Фуркад оставил пьедестал почета во время награждения российских биатлонистов на ЧМ

Во время награждения бронзовых призеров чемпионата мира сборной России, лидер французов по аплодировал россиянам, и затем демонстративно покинул пьедестал почета.

Также отметим, что в передаче эстафеты на одном из этапов, М.Фуркад "подрезал" российского спортсмена.

Напомним, Мартин Фуркад недоволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) по России.

Как сообщал УНН, двукратный олимпийский чемпион по биатлону М.Фуркад призвал наказать российских биатлонистов .