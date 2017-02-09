М.Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Французький біатлоніст Мартін Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на чемпіонаті світу з біатлону, передає УНН.
Під час нагородження бронзових призерів чемпіонату світу збірної Росії, лідер французів пообладував росіянам, та потім демонстративно залишив п’єдестал пошани.
Також зазначимо, що під передачі естафети на одному з етапів, М.Фуркад "підрізав" російського спортсмена.
Нагадаємо, Мартін Фуркад незадоволений рішенням Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) щодо Росії.
Як повідомляв УНН, двократний олімпійський чемпіон з біатлону М.Фуркад закликав покарати російських біатлоністів.