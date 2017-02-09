М.Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на ЧС

Під час нагородження бронзових призерів чемпіонату світу збірної Росії, лідер французів пообладував росіянам, та потім демонстративно залишив п’єдестал пошани.

Також зазначимо, що під передачі естафети на одному з етапів, М.Фуркад "підрізав" російського спортсмена.

Нагадаємо, Мартін Фуркад незадоволений рішенням Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) щодо Росії.

Як повідомляв УНН, двократний олімпійський чемпіон з біатлону М.Фуркад закликав покарати російських біатлоністів.