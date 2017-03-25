М.Фрателло: А.Лень собирается выступить за Украину

По словам наставника, центровой "Финикса" Алексей Лень планирует сыграть на Евробаскете-2017.

"Я поговорил с Ленем перед игрой и он сказал, что собирается отправиться в лагерь сборной Украины этим летом", - отметил специалист.

Стоит отметить, что будущий Евробаскет, в групповом раунде которого Украина сыграет против Литвы, Италии, Германии, Израиля и Грузии может стать дебютным для А.Леня в составе национальной сборной.

Добавим, что А.Лень проводит 4-й сезон в НБА и уже успел стать лучшим по общему количеству поставленных блок-шотов среди украинцев, а также занимает вторые места в таких статистических графаг, как подбор, перехват и набранные очки.