М.Фрателло: А.Лень собирается выступить за Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший главный тренер сборной Украины Майк Фрателло, который сейчас работает комментатором на американском телевидении, во время трансляции поединка между командами НБА "Бруклин Нетс" - "Финикс Санс" сообщил приятную для украинских болельщиков новость. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.
По словам наставника, центровой "Финикса" Алексей Лень планирует сыграть на Евробаскете-2017.
"Я поговорил с Ленем перед игрой и он сказал, что собирается отправиться в лагерь сборной Украины этим летом", - отметил специалист.
Стоит отметить, что будущий Евробаскет, в групповом раунде которого Украина сыграет против Литвы, Италии, Германии, Израиля и Грузии может стать дебютным для А.Леня в составе национальной сборной.
Добавим, что А.Лень проводит 4-й сезон в НБА и уже успел стать лучшим по общему количеству поставленных блок-шотов среди украинцев, а также занимает вторые места в таких статистических графаг, как подбор, перехват и набранные очки.