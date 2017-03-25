М.Фрателло: А.Лень собирается выступить за Украину

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52377 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107958 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123348 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182543 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126549 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118626 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106607 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107630 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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М.Фрателло: А.Лень собирается выступить за Украину

М.Фрателло: А.Лень собирается выступить за Украину

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший главный тренер сборной Украины Майк Фрателло, который сейчас работает комментатором на американском телевидении, во время трансляции поединка между командами НБА "Бруклин Нетс" - "Финикс Санс" сообщил приятную для украинских болельщиков новость. Об этом сообщает сайт ФБУ, передает УНН.

По словам наставника, центровой "Финикса" Алексей Лень планирует сыграть на Евробаскете-2017.

"Я поговорил с Ленем перед игрой и он сказал, что собирается отправиться в лагерь сборной Украины этим летом", - отметил специалист.

Стоит отметить, что будущий Евробаскет, в групповом раунде которого Украина сыграет против Литвы, Италии, Германии, Израиля и Грузии может стать дебютным для А.Леня в составе национальной сборной.

Добавим, что А.Лень проводит 4-й сезон в НБА и уже успел стать лучшим по общему количеству поставленных блок-шотов среди украинцев, а также занимает вторые места в таких статистических графаг, как подбор, перехват и набранные очки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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