М.Фрателло: О.Лень збирається виступити за Україну

За словами наставника, центровий “Фінікса” Олексій Лень планує зіграти на Євробаскеті-2017.

“Я поговорив з Ленем перед грою і він сказав, що збирається вирушити в табір збірної України цього літа”, — наголосив фахівець.

Варто зазначити, що майбутній Євробаскет, в груповому раунді якого Україна зіграє проти Литви, Італії, Німеччини, Ізраїлю та Грузії, може стати дебютним для О.Леня в складі національної збірної.

Додамо, що О.Лень проводить 4-й сезон в НБА і вже встиг стати кращим за загальною кількістю поставлених блок-шотів серед українців, а також посідає друге місця в таких статистичних графаг, як підбирання, перехоплення і набрані очки.