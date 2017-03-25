М.Фрателло: О.Лень збирається виступити за Україну

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній головний тренер збірної України Майк Фрателло, який нині працює коментатором на американському телебаченні, під час трансляції поєдинку між командами НБА “Бруклін Нетс” — “Фінікс Санс” повідомив приємну для українських уболівальників новину. Про це інформує сайт ФБУ, передає УНН.

За словами наставника, центровий “Фінікса” Олексій Лень планує зіграти на Євробаскеті-2017.

“Я поговорив з Ленем перед грою і він сказав, що збирається вирушити в табір збірної України цього літа”, — наголосив фахівець.

Варто зазначити, що майбутній Євробаскет, в груповому раунді якого Україна зіграє проти Литви, Італії, Німеччини, Ізраїлю та Грузії, може стати дебютним для О.Леня в складі національної збірної.

Додамо, що О.Лень проводить 4-й сезон в НБА і вже встиг стати кращим за загальною кількістю поставлених блок-шотів серед українців, а також посідає друге місця в таких статистичних графаг, як підбирання, перехоплення і набрані очки.

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