М.Фейгин: в ЕСПЧ будет подана жалоба на РФ о запрете въезда М.Джемилеву
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Адвокат Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Марк Фейгин в своем микроблоге Twiiter сообщил, что получил решение Верховного суда России по жалобе запрета на въезд на территорию РФ и планирует обратиться в ЕСПЧ с иском против России, передает УНН.
"Вы будете смеяться, решение по Джемилеву нашлось. Поехал в Мосгорсуд забирать. Теперь дело о запрете на въезд в РФ Джемилеву пойдет ЕСПЧ. Да. С компенсацией ", - написал М.Фейгин.
Ранее адвокат сообщил, что решение он не мог получить более полутора месяцев.
"Относительно российской судебной системы следующее. Уже полтора месяца мне не отдают решение ВС по моей жалобе о запрете Джемилеву. Тянут сроки. ВС намеренно затягивает с выдачей решения по Джемилеву, чтобы фактически лишить права подачи в ЕСПЧ ", - написал М.Фейгин.
Как сообщал УНН, Верховный суд РФ подтвердил запрет М.Джемилеву на въезд в Россию .