М.Фейгін: до ЄСПЛ буде подано скаргу на РФ щодо заборони в'їзду М.Джемілєву
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Адвокат Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Марк Фейгін у своєму мікроблозі Twiiter повідомив, що отримав рішення Верховного суду Росії щодо скарги заборони на в'їзд на територію РФ і планує звернутися до ЄСПЛ з позовом проти Росії, передає УНН.
“Ви будете сміятися, рішення по Джемілєву знайшлося. Поїхав в Мосміськсуд забирати. Тепер справа щодо заборони на в’їзд до РФ М.Джемілєву піде ЄСПЛ. Так. З компенсацією”, — написав М.Фейгін.
Раніше адвокат повідомив, що рішення він не міг отримати понад півтора місяці.
“Щодо російської судової системи ось що. Уже півтора місяця мені не віддають рішення ВС по моїй скарзі щодо заборони Джемілєва. Тягнуть терміни. ВС навмисно зволікає з видачею рішення по Джемілєву, щоб фактично позбавити права подачі в ЄСПЛ”, — написав М.Фейгін.
Як повідомляв УНН, верховний суд РФ підтвердив заборону М.Джемілєву на в’їзд у Росію.