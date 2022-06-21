Люксембург выделил украинским защитникам 15% оборонного бюджета – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. С первых дней войны россии против Украины Люксембург выделил 15% оборонного бюджета для защитников нашего государства. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместного брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, передает УНН.
Цитата
“Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать, например, о помощи и прочности нашей армии, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, но, тем не менее, я очень благодарен вашему народу, поэтому скажу: 15% оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам. Я считаю, что это большая помощь”, – подчеркнул Зеленский.
Детали
Зеленский также поблагодарил правительство Люксембурга за теплый прием украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, в этом государстве.
“Я также признателен Люксембургу за то, что они поддерживают идею восстановления страны. Эта тематика будет более подробно обсуждаться в июле этого года на конференции по восстановлению нашего государства, которая состоится в Лугано. Я очень благодарен, что вы приобщены к этой идее”, – добавил Зеленский.
Дополнение
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель по прибытии в Киев отправился в разрушенную российскими оккупантами Бородянку, что в Киевской области.