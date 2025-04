Прем'єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку

Цитата

"Борондянка постраждала до повного знищення російською агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", – зазначив Бетель.

Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022

Нагадаємо

Через повномасштабне вторгнення рф в Україну Люксембург станом на 7 червня заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро.