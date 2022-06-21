Прем'єр-міністр Люксембургу відвідав Бородянку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель після прибуття в Київ вирушив до зруйнованої російськими окупантами Бородянки на Київщині. Про це він повідомив у своєму Twitter, інформує УНН.
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"Борондянка постраждала до повного знищення російською агресією і сьогодні є символом безглуздої жорстокості та насильства. Ніщо не може передати жаху того, що тут сталося", – зазначив Бетель.
Borondianka has suffered to the point of total destruction by Russian aggression & is today a symbol of senseless cruelty and violence. Nothing can convey the horror of what has happened here. pic.twitter.com/blb5x13xQQ— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 21, 2022
Нагадаємо
Через повномасштабне вторгнення рф в Україну Люксембург станом на 7 червня заморозив російські активи на понад 4 мільярди євро.