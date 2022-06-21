Люксембург виділив українським захисникам 15% оборонного бюджету – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. З перших днів війни росії проти України Люксембург виділив 15% оборонного бюджету для захисників нашої держави. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем, передає УНН.
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“Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати, наприклад, щодо допомоги та міцності нашої армії, хоча прем’єр-міністр не любить про це говорити, але, тим не менш, я дуже вдячний вашому народу, тому скажу: 15% оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям. Я вважаю, що це велика допомога”, – наголосив Зеленський.
Деталі
Зеленський також подякував уряду Люксембургу за теплий прийом українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, у цій державі.
“Я також вдячний Люксембургу за те, що вони підтримують ідею відновлення країни. Ця тематика буде більш детально обговорюватися в липні цього року на конференції щодо відбудови нашої держави, яка відбудеться у Лугано. Я дуже дякую, що ви долучені до цієї ідеї”, – додав Зеленський.
Доповнення
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель після прибуття в Київ вирушив до зруйнованої російськими окупантами Бородянки на Київщині.