Люксембург виділив українським захисникам 15% оборонного бюджету – Зеленський

Цитата

“Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати, наприклад, щодо допомоги та міцності нашої армії, хоча прем’єр-міністр не любить про це говорити, але, тим не менш, я дуже вдячний вашому народу, тому скажу: 15% оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям. Я вважаю, що це велика допомога”, – наголосив Зеленський.

Деталі

Зеленський також подякував уряду Люксембургу за теплий прийом українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, у цій державі.

“Я також вдячний Люксембургу за те, що вони підтримують ідею відновлення країни. Ця тематика буде більш детально обговорюватися в липні цього року на конференції щодо відбудови нашої держави, яка відбудеться у Лугано. Я дуже дякую, що ви долучені до цієї ідеї”, – додав Зеленський.

Доповнення

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель після прибуття в Київ вирушив до зруйнованої російськими окупантами Бородянки на Київщині.