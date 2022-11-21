Люксембург передаст Украине внедорожники "Хамви"

Цитата

"Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, отправляя дополнительные многоцелевые колесные машины высокой мобильности HMMWV ("Хамви" – ред.). Это укрепит Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Бауш.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7

Напомним

Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью более 1 млн евро), высокоточные калибровочные наборы и 5-летние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.