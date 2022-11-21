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Люксембург передаст Украине внедорожники "Хамви"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Люксембург передаст Украине дополнительные внедорожники "Хамви". Об этом в Twitter сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш, пишет УНН.

Цитата

"Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, отправляя дополнительные многоцелевые колесные машины высокой мобильности HMMWV ("Хамви" – ред.). Это укрепит Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", – написал Бауш.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).
These will strengthen  in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7

— François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022

Напомним

Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью более 1 млн евро), высокоточные калибровочные наборы и 5-летние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.

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