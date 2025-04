Люксембург передасть Україні позашляховики "Хамві"

Цитата

"Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, відправляючи додаткові багатоцільові колісні машини високої мобільності HMMWV ("Хамві" – ред.). Це зміцнить Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", – написав Бауш.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7

— François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022

Нагадаємо

Люксембург надав Україні 30 портативних бездротових сканерів Artec Leo (вартістю понад 1 млн євро), високоточні калібрувальні набори і 5-річні ліцензії на програмне забезпечення Artec Studio для обробки і аналізу отриманих 3D-даних.