Законопроект о врачебном самоуправлении, который был разработан и согласован со всеми центральными органами исполнительной власти и прошел общественные обсуждения, предусматривает создание стоматологической и фармацевтической палат, а впоследствии и врачебной палаты.

Закон вступит в силу через год после завершения военного положения. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.

Сейчас огромное количество мифов вокруг этого законопроекта. Поверьте, что только врачи смогут самоорганизоваться и позволить врачу оценивать его клиническую практику - говорит Ляшко.

Он говорит, что посторонний не может прийти и заявить: "Я считаю, что это так.", потому что на врачей учатся долго.

"Мы должны быть готовы. Потому что, мне кажется, если не готовы – то значит людей все устраивает. Устраивает то, что - "а я смогу выпетлять". Не должно этого быть. Должно быть так, чтобы можно было оценить каждого человека, каждого врача, медицинскую сестру по ее профессиональным возможностям" - подчеркивает он.

Министр здравоохранения отмечает, что они достаточно долго готовили этот законопроект. "Прошли согласования со всеми центральными органами исполнительной власти, общественные обсуждения, слушали предложения всех. Летний период-это дискуссии, работа над правками. Даст Бог, осенью пойдем на второе чтение. Но по законопроекту предполагается, что он вступает в силу через год после завершения военного положения. И сначала создаются две наиболее готовые палаты-это стоматологическая и фармацевтическая. Затем переходим на более глобальную врачебную палату", - сказал Ляшко.

Напомним

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине, который фокусируется на саморегулированиии медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон.