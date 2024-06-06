Запровадження медичного самоврядування: Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про введення медичного самоврядування в Україні.
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні, який зосереджується на саморегулюванні медичних працівників та захисті прав зацікавлених сторін. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №10372.
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"Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №10372 про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні. За - 232", - повідомив Гончаренко.
Урядовий законопроєкт передбачає закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, їх місце і роль у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоровʼя.
Йдеться про п’ять організацій професійного самоврядування – палат:
- палату лікарів сімейної медицини;
- палату лікарів-спеціалістів;
- палату лікарів-спеціалістів;
- палату сестер медичних/братів медичних;
- палату фармацевтів.
Також впроваджується з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду модель медичного та фармацевтичного самоврядування, що надасть можливість субʼєктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності.
Нагадаємо
Законопроєкт №10372 був схвалений урядом у грудні минулого року.