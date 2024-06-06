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Запровадження медичного самоврядування: Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні

Запровадження медичного самоврядування: Рада проголосувала за законопроєкт у першому читанні

Київ • УНН

 • 20480 перегляди

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про введення медичного самоврядування в Україні.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні, який зосереджується на саморегулюванні медичних працівників та захисті прав зацікавлених сторін. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка та картку законопроєкту №10372.

Деталі

"Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №10372 про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні. За - 232", - повідомив Гончаренко.

Урядовий законопроєкт передбачає закріпити на законодавчому рівні статус самоврядних організацій, їх місце і роль у системі управління медичними та фармацевтичними професіями та загалом сферою охорони здоровʼя.

Йдеться про п’ять організацій професійного самоврядування – палат:

  • палату лікарів сімейної медицини;
  • палату лікарів-спеціалістів;
  • палату лікарів-спеціалістів;
  • палату сестер медичних/братів медичних;
  • палату фармацевтів.

Також впроваджується з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду модель медичного та фармацевтичного самоврядування, що надасть можливість субʼєктам господарської та професійної діяльності здійснювати саморегулювання медичної діяльності.

Нагадаємо

Законопроєкт №10372 був схвалений урядом у грудні минулого року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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