Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине, который сосредотачивается на саморегулировании медицинских работников и защите прав заинтересованных сторон. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №10372.

Детали

"Рада проголосовала в первом чтении законопроект №10372 о самоуправлении в сфере здравоохранения в Украине. За-232", - сообщил Гончаренко.

Правительственный законопроект предусматривает закрепить на законодательном уровне статус самоуправляющихся организаций, их место и роль в системе управления медицинскими и фармацевтическими профессиями и в целом сферой здравоохранения.

Речь идет о пяти организациях профессионального самоуправления-палат:

палату врачей семейной медицины;

палату врачей-специалистов;



палату врачей-специалистов;



палату сестер медицинских / братьев медицинских;



палату фармацевтов.



Также внедряется с учетом отечественного и международного опыта модель медицинского и фармацевтического самоуправления, что позволит субъектам хозяйственной и профессиональной деятельности осуществлять саморегулирование медицинской деятельности.

Напомним

Законопроект №10372 был одобрен правительством в декабре прошлого года.