Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  13522 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  34320 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  46448 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  51338 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79477 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81888 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120069 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116747 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117538 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

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Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

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СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
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Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.

политика •   •  6043 просмотра
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Посредника привлекут к ответственности за предоставление поддельных справок о воинском учете транспортных средств, которые он предоставлял юридическим лицам для переоформления автомобилей.

Криминал и ЧП •   •  5229 просмотра
Сообщено о подозрении мужчине, который фальсифицировал справки о пребывании машин на воинском учете

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Венгрия примет участие в саммите мира по Украине в Швейцарии на уровне министров иностранных дел, несмотря на отсутствие россии, выразив "сожаление" по этому поводу.

Война •   •  6928 просмотра
Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто

Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Подрыв врагом Каховской гидроэлектростанции, ставший крупнейшим актом экоцида со времен Второй мировой войны, приведший к потере 50% затопленных лесов, уничтожению эндемичных видов животных и оставивший 880 000 украинцев без доступа к питьевой воде, нанес ущерб в 146 миллиардов гривен.

Общество •   •  8849 просмотра
Глава Миндовколья об ущербе от подрыва Каховской ГЭС: за два дня Украина потеряла 14 кубических километров воды

Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

российские беспилотники атаковали Славянск в Донецкой области утром, причинив вред частному дому и автомобилям, но обошлось без жертв.

Война •   •  8612 просмотра
Дроны рф утром атаковали Славянск в Донецкой области: есть повреждения

Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

Верховная Рада разрешила Государственной службе специальной связи закупать беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для нужд Сил обороны во время военного положения.

Война •   •  9030 просмотра
Рада разрешила Госспецсвязи во время военного положения покупать дроны и РЭБ

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Служба безопасности Украины должна ввести санкции в отношении компаний Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые сотрудничают с подпавшими под санкции предприятиями с российскими корнями.

Экономика •   •  29849 просмотра
Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался об ожиданиях относительно конференции по миру в Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня.

Война •   •  10202 просмотра
"Мирных переговоров там еще не будет" - Шольц о швейцарском Саммите мира в Украине

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне возмущения общественности, заявляя, что тендер был подготовлен ранее, когда “энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей”.

Общество •   •  8517 просмотра
"Укрэнерго" отменяет тендер на закупку кондиционеров на фоне скандала

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области.

Общество •   •  43092 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области