Ляшко розповів, коли запрацює лікарське самоврядування: пройшли погодження з усіма центральними органами виконавчої влади
Київ • УНН
Проект закону "Про медичне самоврядування" був узгоджений з усіма центральними органами виконавчої влади. Проєкт також пройшов громадське обговорення. В ньому йдеться про створення стоматологічної, фармацевтичної, а потім медичної палат.
Законопроєкт про лікарське самоврядування, який був розроблений і погоджений з усіма центральними органами виконавчої влади та пройшов громадські обговорення, передбачає створення стоматологічної та фармацевтичної палат, а згодом і лікарської палати. Закон набуде чинності через рік після завершення воєнного стану. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.
Зараз величезна кількість міфів навколо цього законопроєкту. Повірте, що тільки лікарі зможуть самоорганізуватись і дозволити лікарю оцінювати його клінічну практику
Він каже, що не може бути так, що стороння людина приходить і заявляє: "Я вважаю, що це так.", бо на лікарів навчаються довго.
"Ми повинні бути готові. Бо, мені здається, якщо не готові – то значить людей все влаштовує. Влаштовує те, що – "а я зможу випетляти". Не повинно цього бути. Повинно бути так, щоб можна було оцінити кожну людину, кожного лікаря, медичну сестру за її професійними можливостями" - наголошує він.
Міністр охорони здоров’я зазначає, що вони досить довго готували цей законопроєкт. "Пройшли погодження з усіма центральними органами виконавчої влади, громадські обговорення, слухали пропозиції всіх. Літній період - це дискусії, робота над правками. Дасть Бог, восени підемо на друге читання. Але по законопроєкту передбачається, що він набирає чинності через рік після завершення воєнного стану. І спочатку створюються дві найбільш готові палати – це стоматологічна і фармацевтична. Потім переходимо на більш глобальну лікарську палату", - сказав Ляшко.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні, який зосереджується на саморегулюванні медичних працівників та захисті прав зацікавлених сторін.