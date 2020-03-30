Ляшко объяснил, почему на COVID-19 не тестируют всех украинцев, прибывающих из-за рубежа

"Почему не тестируем всех (украинцев, прибывающих из-за границы - ред.) на ПЦР-тестах? Потому что нет в этом никакого смысла, скринингового тестирования, поскольку вопрос инкубационного периода и не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемически обоснованным. Поэтому единственное правильное решение - уменьшился сейчас пассажиропоток и (введена - ред.) отправка всех на обсервацию. В случае появления симптомов больного, будут забирать образцы для исследования, (будут - ред.) тестировать и после этого - принимать определенные клинические решения", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19.