Ляшко пояснив, чому на COVID-19 не тестують всіх українців, які прибувають з-за кордону

"Чому не тестуємо всіх (українців, які прибувають з-за кордону - ред.) на ПЛР-тестах? Тому що немає в цьому ніякого сенсу, скринінгового тестування, оскільки є питання інкубаційного періоду і не завжди ПЛР-тестування буде економічно й епідемічно обґрунтованим. Тому єдине правильне рішення - зменшився зараз пасажиропотік і (запроваджена - ред.) відправка всіх на обсервацію. В разі появи симптомів хворого, будуть забирати зразки на дослідження, (будуть - ред.) тестувати і після цього - приймати певні клінічні рішення", - сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.