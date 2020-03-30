Ляшко пояснив, чому на COVID-19 не тестують всіх українців, які прибувають з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Немає сенсу здійснювати скринінгове тестування всіх українців, які прибувають з-за кордону, тому що це економічно й епідемічно не обґрунтовано. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Чому не тестуємо всіх (українців, які прибувають з-за кордону - ред.) на ПЛР-тестах? Тому що немає в цьому ніякого сенсу, скринінгового тестування, оскільки є питання інкубаційного періоду і не завжди ПЛР-тестування буде економічно й епідемічно обґрунтованим. Тому єдине правильне рішення - зменшився зараз пасажиропотік і (запроваджена - ред.) відправка всіх на обсервацію. В разі появи симптомів хворого, будуть забирати зразки на дослідження, (будуть - ред.) тестувати і після цього - приймати певні клінічні рішення", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19.