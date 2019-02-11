Ляшко борется с Супрун, так как не подвержен давлению американцев - Соколовская

“Я надеюсь, что этот радикализм избавит Украину от Ульяны Супрун. Вы вспоминали о кори, так вот, я хочу сказать, что у нас вообще вакцины не закупались. И дело не в том, что родители не хотели вакцинировать, а в том, что не могли найти эти вакцины. Я совсем не понимаю, почему человек с американским гражданством выполняет обязанности министра?! И совершенно не понимаю, почему этот вопрос поднимает Ляшко и Радикальная партия, а не Президент Украины или генеральный прокурор?! Это на него так давят из Америки, что все это перекладывается на Ляшко, или в стране происходят коррупционные схемы? Но это — не нормально!” — заявила Соколовская.

5 февраля Окружной административный суд Киева вынес решение о временном отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в обеспечение иска депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко. “Радикалы” добиваются выполнения Супрун действующего законодательства, запрещающего гражданам с двойным гражданством занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, Олег Ляшко констатирует, что Супрун исполняет обязанности министра вот уже 2,5 года, тогда как законодательством определено не более двух месяцев.

​Рассмотрение дела по сути иска Радикальной партии суд начнет 15 февраля.