Ляшко борется с Супрун, так как не подвержен давлению американцев - Соколовская
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, вынужден защищать Ульяну Супрун, так как на него давят американские кураторы Украины. В итоге, работу Президента сегодня делает лидер радикальной партии Олег Ляшко. Об этом в прямом эфире телеканала NEWSONE заявила журналист и политический аналитик Янина Соколовская, передает УНН.
“Я надеюсь, что этот радикализм избавит Украину от Ульяны Супрун. Вы вспоминали о кори, так вот, я хочу сказать, что у нас вообще вакцины не закупались. И дело не в том, что родители не хотели вакцинировать, а в том, что не могли найти эти вакцины. Я совсем не понимаю, почему человек с американским гражданством выполняет обязанности министра?! И совершенно не понимаю, почему этот вопрос поднимает Ляшко и Радикальная партия, а не Президент Украины или генеральный прокурор?! Это на него так давят из Америки, что все это перекладывается на Ляшко, или в стране происходят коррупционные схемы? Но это — не нормально!” — заявила Соколовская.
5 февраля Окружной административный суд Киева вынес решение о временном отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в обеспечение иска депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко. “Радикалы” добиваются выполнения Супрун действующего законодательства, запрещающего гражданам с двойным гражданством занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, Олег Ляшко констатирует, что Супрун исполняет обязанности министра вот уже 2,5 года, тогда как законодательством определено не более двух месяцев.
Рассмотрение дела по сути иска Радикальной партии суд начнет 15 февраля.