Ляшко борется с Супрун, так как не подвержен давлению американцев - Соколовская

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66435 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 132037 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130434 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125352 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161876 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117851 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ляшко борется с Супрун, так как не подвержен давлению американцев - Соколовская

Ляшко борется с Супрун, так как не подвержен давлению американцев - Соколовская

Киев  •  УНН

 • 9717 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, по всей видимости, вынужден защищать Ульяну Супрун, так как на него давят американские кураторы Украины. В итоге, работу Президента сегодня делает лидер радикальной партии Олег Ляшко. Об этом в прямом эфире телеканала NEWSONE заявила журналист и политический аналитик Янина Соколовская, передает УНН.

“Я надеюсь, что этот радикализм избавит Украину от Ульяны Супрун. Вы вспоминали о кори, так вот, я хочу сказать, что у нас вообще вакцины не закупались. И дело не в том, что родители не хотели вакцинировать, а в том, что не могли найти эти вакцины. Я совсем не понимаю, почему человек с американским гражданством выполняет обязанности министра?! И совершенно не понимаю, почему этот вопрос поднимает Ляшко и Радикальная партия, а не Президент Украины или генеральный прокурор?! Это на него так давят из Америки, что все это перекладывается на Ляшко, или в стране происходят коррупционные схемы? Но это — не нормально!” — заявила Соколовская.

5 февраля Окружной административный суд Киева вынес решение о временном отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в обеспечение иска депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко. “Радикалы” добиваются выполнения Супрун действующего законодательства, запрещающего гражданам с двойным гражданством занимать руководящие должности в органах власти. Кроме того, Олег Ляшко констатирует, что Супрун исполняет обязанности министра вот уже 2,5 года, тогда как законодательством определено не более двух месяцев.

​Рассмотрение дела по сути иска Радикальной партии суд начнет 15 февраля.

Украинские Национальные Новости

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