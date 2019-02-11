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Ляшко бореться з Супрун, бо не зазнає тиску американців - Соколовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко, по всій видимості, змушений захищати Уляну Супрун, так як на нього тиснуть американські куратори України. У підсумку, роботу Президента сьогодні робить лідер радикальної партії Олег Ляшко. Про це в прямому ефірі телеканалу NEWSONE заявила журналіст і політичний аналітик Яніна Соколовська, передає УНН.

"Я сподіваюся, що цей радикалізм позбавить Україну від Уляни Супрун. Ви згадували про кір, так ось, я хочу сказати, що у нас взагалі вакцини не закуповувалися. І справа не в тому, що батьки не хотіли вакцинувати, а в тому, що не могли знайти ці вакцини. Я зовсім не розумію, чому людина з американським громадянством виконує обов'язки міністра?! І зовсім не розумію, чому це питання піднімає Ляшко і Радикальна партія, а не Президент України або Генеральний прокурор?! Це на нього так тиснуть з Америки, що все це перекладається на Ляшка, або в країні відбуваються корупційні схеми? Але це - не нормально!"- заявила Соколовська.

5 лютого Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення про тимчасове відсторонення від посади в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун в забезпечення позову депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка. "Радикали" домагаються виконання Супрун чинного законодавства, що забороняє громадянам з подвійним громадянством обіймати керівні посади в органах влади. Крім того, Олег Ляшко констатує, що Супрун виконує обов'язки міністра ось уже 2,5 року, тоді як законодавством визначено не більше двох місяців.

Розгляд справи по суті позову Радикальної партії суд почне 15 лютого.

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