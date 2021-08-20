"Лямбда" вариант коронавируса впервые обнаружен в Австрии

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Первый случай "Лямбда" варианта коронавируса зарегистрован в Австрии, впервые обнаруженный год назад в Перу. На сегодняшний день этот вариант обнаружен в сорока странах мира, а теперь и в Австрии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кurier.