"Лямбда" варіант коронавірусу вперше виявлений в Австрії

Деталі

"Лямбда" варіант, особливо поширений в Латинській Америці і вперше був зареєстрований в Нижній Австрії. Згідно з інформацією, отриманою в п'ятницю з офісу радника з питань охорони здоров'я, постраждав громадянин Перу, який відвідав район Гензерндорф і здав позитивний результат тесту, і був ізольований.

Всесвітня організація охорони здоров'я в основному ділить варіанти коронавірусу на дві категорії: варіанти, що викликають заклопотаність - вони виявилися більш заразними, з ними важче боротися або вони призводять до більш серйозних захворювань. Сюди входить, наприклад, "Дельта" варіант, який в даний час переважає в багатьох частинах світу.

На один рівень нижче знаходяться спостережувані варіанти, які призводять до збільшення кількості випадків або зустрічаються в декількох країнах. Сюди входить "Лямбда" штам.

Що відомо про "Лямбда" штам

Японські дослідники попередили, що "Лямбда" варіант може представляти "потенційну загрозу для людського суспільства". Відповідно, "Лямбда" може бути більш заразним, ніж початковий тип Covid-19.

Вважається, що три мутації в шиповому білку відповідальні за підвищену інфекційність. Ці специфічні мутації в білку спайки гарантують, що він швидше заражає клітини. Отже, "Лямбда" може легше зв'язуватися з "рецептором ACE2" на поверхні клітини.

Оскільки існуючі вакцини використовують функцію білка спайки, захист вакцини від "Лямбда" варіанту також може бути менш ефективним. Однак вакцини, доступні в даний час на ринку, будуть захищати від цього варіанту коронавірусу - це результат дослідження Нью-Йоркського університету.

За даними ВООЗ, "Лямбда" варіант в даний час не дуже сильно поширюється світом. За інформацією влади Перу, там в даний час "Лямбда" варіант замінюється "Гамма" варіантом.