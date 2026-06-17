Украинец Ковальчук установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по современному пятиборью

На третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который в прошлый уикенд принимал венгерский Будапешт, украинский пятиборец Юрий Ковальчук поднялся на третью ступень пьедестала и вписал свое имя в список мировых рекордсменов. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В финале соревнований Ковальчук показал лучший в истории результат в лазер-ране — 9:58.580, за что получил 702 балла. До старта заключительной дисциплины украинец находился на 13-й позиции, однако рекордное выступление позволило ему отыграть десять мест и завоевать бронзовую награду — говорится в сообщении.

Результат Юрия официально внесен в список мировых рекордов Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Комащук завоевала для Украины первую медаль на ЧЕ-2026 по фехтованию