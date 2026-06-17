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Украинец Ковальчук установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Юрий Ковальчук завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Будапеште. Он установил мировой рекорд в лазер-ране с результатом 9:58.580.

Украинец Ковальчук установил мировой рекорд на этапе Кубка мира по современному пятиборью

На третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, который в прошлый уикенд принимал венгерский Будапешт, украинский пятиборец Юрий Ковальчук поднялся на третью ступень пьедестала и вписал свое имя в список мировых рекордсменов. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В финале соревнований Ковальчук показал лучший в истории результат в лазер-ране — 9:58.580, за что получил 702 балла. До старта заключительной дисциплины украинец находился на 13-й позиции, однако рекордное выступление позволило ему отыграть десять мест и завоевать бронзовую награду

— говорится в сообщении.

Результат Юрия официально внесен в список мировых рекордов Международного союза современного пятиборья (UIPM). 

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Ольга Розгон

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