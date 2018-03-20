Львовянин выиграл миллион гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В воскресенье 18 марта было выиграно 1 млн грн в государственной лотерее "Лото-Забава". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Согласно статистике, этот счастливчик стал уже 285-м миллионером "Лото-Забава" и шестым за этот год.
Выигрышный билет №0149670 приобретено на фирменном столе "М.С.Л.", который расположен в львовском супермаркете "Фуршет" по адресу: ул.Богдана Хмельницкого, 176.
"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному "Клубу Миллионеров "М.С.Л." и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двоих", - подчеркнули в "М.С.Л.".
Напомним, государственную лотерею "Лото-Забава" проводит отечественный оператор "М.С.Л." (Молодьспортлото). Согласно исследованиям международной компании GfK, именно эта лотерея является самой популярной в Украине.