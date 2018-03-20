Львів'янин виграв мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У неділю 18 березня було виграно 1 млн грн у державній лотереї “Лото-Забава”. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Згідно зі статистикою, цей щасливчик став вже 285-м мільйонером "Лото-Забава" та шостим за цей рік.

Виграшний білет №0149670 придбано на фірмовому столі "М.С.Л.", що розташований у львівському супермаркеті "Фуршет" за адресою: вул.Богдана Хмельницького, 176.

"Оператор державних лотерей "М.С.Л." запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." та взяти учать у подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера", розрахованій на двох осіб", - підкреслили в "М.С.Л."

Нагадаємо, державну лотерею “Лото-Забава” проводить вітчизняний оператор “М.С.Л.” (Молодьспортлото). Згідно з дослідженнями міжнародної компанії GfK, саме ця лотерея є найпопулярнішою в Україні.

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