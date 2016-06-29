Львовянин пытался незаконно перевезти камни янтаря через границу

Так, пограничники Львовского отряда обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская" в багажном отделении автомобиля "Вольво" 30 камней янтаря общим весом более 600 граммов, которые перевозил 46-летний житель Львова. Среди обнаруженного камня были и изделия из янтаря в форме черепахи. Правоохранители изъяли товар и передали на экспертизу.

В то же время, в пункте пропуска "Порубное" пограничники задержали гражданина Румынии, который перевозил 700 пачек сигарет с украинскими акцизными марками в автомобиле "SEAT"

Кроме того, гражданин Украины пытался переместить 440 пачек сигарет "Marlboro" в полости задних боковых дверей и под декоративной обшивкой потолка автомобиля "SАAB". Его пограничники Львовского отряда остановили в пункте пропуска "Устилуг". Сигареты на 10 000 гривен и автомобиль, сумма оценки которого составила почти 107 000 гривен, у украинца изъяли.