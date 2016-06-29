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Львів'янин намагався незаконно перевезти каміння бурштину через кордон

Львів'янин намагався незаконно перевезти каміння бурштину через кордон

Київ • УНН

 • 4923 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Минулої доби прикордонники затримали львів'янина, який намагався незаконно перевезти через кордон тридцять каменів бурштину загальною вагою більше 600 грамів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, прикордонники Львівського загону виявили у пункті пропуску “Рава-Руська” в багажному відділені автомобіля “Вольво” 30 каменів бурштину загальною вагою більше 600 грамів, які перевозив 46-річний житель Львова. Серед виявленого каміння був і виріб з бурштину у формі черепахи. Правоохоронці вилучили товар та передали на експертизу.

Водночас, у пункті пропуску “Порубне” прикордонники затримали громадянин Румунії, який перевозив 700 пачок сигарет з українськими акцизними марками в автомобілі “SEAT”

Крім того, громадянин України намагався перемістити 440 пачок сигарет “Marlboro” в порожнині задніх бокових дверей та під декоративною обшивкою стелі автомобіля “SАAB”. Його прикордонники Львівського загону спинили у пункті пропуску “Устилуг”. Сигарети на 10 тисяч гривень та автомобіль, сума оцінки якого склала майже 107 тисяч гривень, в українця вилучили.

 

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