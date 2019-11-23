Львовский аэропорт возобновил работу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого снова работает в штатном режиме, после временного закрытия в связи с погодными условиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы аэропорта в Facebook.
"В 11:20 аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что самолет, который сегодня около 7 утра сошел с летной полосы, быстро эвакуировали.
Самолет повреждений не получил, а аэропорт должен был возобновить работу в 12:00.