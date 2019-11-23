Львовский аэропорт возобновил работу

"В 11:20 аэропорт возобновил работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что самолет, который сегодня около 7 утра сошел с летной полосы, быстро эвакуировали.

Самолет повреждений не получил, а аэропорт должен был возобновить работу в 12:00.