В аеропорту Львова літак з'їхав зі смуги
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У львівському аеропорту літак з’їхав зі злітно-посадкової смуги. Аеропорт наразі не працює. Про це повідомили у прес-службі аеропорту "Львів", повідомляє кореспондент УНН.
"Сьогодні близько 7:00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає. З пасажирами працює представник авіакомпанії. Виконуються роботи з евакуації пасажирів", - повідомили в аеропорту.
Аеропорт планує відновити роботу після 12:00.
Нагадаємо, 22 листопада в аеропорту "Одеса" повітряний рух був призупинений до 22:00 після аварії літака.