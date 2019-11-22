В аеропорту "Одеса" повітряний рух призупинений до 22:00
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зв'язку з аварією літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines, що відбулася напередодні пізно ввечері, в аеропорту "Одеса" повітряний рух призупинений до 22:00. Про це повідомляє пресслужба на сторінці аеропорту у Facebook, передає УНН.
"У зв'язку з інцидентом з рейсом TK 467 повітряний рух призупинений до 22:00", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, 21 листопада, о 20:55 літак рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines, що слідував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час посадки надломив передню стійку шасі. Всіх 136 пасажирів евакуювали.
За інформацією аеропорту, за попередньою версією, під час посадки в Одесі літака стався сильний порив бокового вітру, в результаті чого літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, що і призвело до підлому стійки шасі.
Крім того, в коментарі УНН у пресслужбі повідомили, що станом на 12:00 в аеропорту було скасовано 17 рейсів.