В аэропорту Львова самолет съехал с полосы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Во львовском аэропорту самолет съехал со взлетно-посадочной полосы. Аэропорт пока не работает. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта "Львов", сообщает корреспондент УНН.
"Сегодня около 7:00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034). Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет. С пассажирами работает представитель авиакомпании. Выполняются работы по эвакуации пассажиров", - сообщили в аэропорту.
Аэропорт планирует возобновить работу после 12:00.
Напомним, 22 ноября в аэропорту "Одесса" воздушное движение было приостановлено до 22:00 после аварии самолета.