Львівський аеропорт відновив роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького знову працює у штатному режимі, після тимчасового закриття у зв’язку з погодними умовами. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення пресслужби аеропорту в Facebook.
"Об 11:20 аеропорт поновив роботу у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що літак, який сьогодні близько 7 ранку з’їхав з льотної смуги, швидко евакуювали.
Літак пошкоджень не зазнав, а аеропорт мав відновити роботу о 12 годині.