Львовские "Карпаты" вновь остались без тренера
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Руководство львовских “Карпат” уволило с должности и.о. главного тренера Сергея Зайцева. Такое решение принял исполнительный директор “Карпат” Дарио Друди. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.
Сейчас в клубе эту информацию не комментируют.
Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что нового наставника команды представят на этой неделе.
К слову, Сергей Зайцев возглавил ФК “Карпаты” 14 сентября, после отставки Серхио Наварро. За это время команда провела 9 матчей — 1 победа, 5 ничьих и 3 поражения.
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