Львовские "Карпаты" вновь остались без тренера

Сейчас в клубе эту информацию не комментируют.

Из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что нового наставника команды представят на этой неделе.

К слову, Сергей Зайцев возглавил ФК “Карпаты” 14 сентября, после отставки Серхио Наварро. За это время команда провела 9 матчей — 1 победа, 5 ничьих и 3 поражения.

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