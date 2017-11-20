Львівські "Карпати" знову залишились без тренера

Наразі в клубі цю інформацію не коментують.

З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що нового наставника команди представлять цього тижня.

До слова, Сергій Зайцев очолив ФК “Карпати” 14 вересня, після відставки Серхіо Наварро. За цей час команда провела 9 матчів — 1 перемога, 5 нічиїх і 3 поразки.

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