Львівські "Карпати" знову залишились без тренера
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Керівництво львівських “Карпат” звільнило з посади в.о. головного тренера Сергія Зайцева. Таке рішення прийняв виконавчий директор “Карпат” Даріо Друді. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел.
Наразі в клубі цю інформацію не коментують.
З власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що нового наставника команди представлять цього тижня.
До слова, Сергій Зайцев очолив ФК “Карпати” 14 вересня, після відставки Серхіо Наварро. За цей час команда провела 9 матчів — 1 перемога, 5 нічиїх і 3 поразки.
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