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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66068 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80914 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83631 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108276 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100703 просмотра

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Львовские сурки спрогнозировали раннюю весну

Львовские сурки спрогнозировали раннюю весну

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 февраля. УНН. Львовские сурки - две Маруси - спрогнозировали, что нынешняя весна будет ранней и теплой. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре в течение нескольких дней наблюдали за поведением сурков, которые традиционно на праздник Сретения предвещают весну.

“Оба сурка сегодня проснулись без проблем, очень бодро. Кроме того, сурчихи сразу свистели, и даже сейчас мы можем услышать их свист. Также сегодня во Львове ясно, поэтому сурки не увидели своей тени. Все эти признаки свидетельствуют о том, что весну уже можно ожидать через недель шесть. Сурки уже чувствуют весну”, — рассказал директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

В народе существует примета: если сурок, выйдя из своего домика, увидит свою тень (если на улице будет солнечно), то весна будет поздней. В народе Сретение еще называют Зимобором, когда “зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать”.

Как сообщал УНН, 2 февраля, в День сурка, в Харьковской области разбудили сурка Тимку III. Он не увидел своей тени, а это значит, что весна в Украине наступит уже через 6 недель.

Украинские Национальные Новости

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