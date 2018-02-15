Львовские сурки спрогнозировали раннюю весну

Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре в течение нескольких дней наблюдали за поведением сурков, которые традиционно на праздник Сретения предвещают весну.

“Оба сурка сегодня проснулись без проблем, очень бодро. Кроме того, сурчихи сразу свистели, и даже сейчас мы можем услышать их свист. Также сегодня во Львове ясно, поэтому сурки не увидели своей тени. Все эти признаки свидетельствуют о том, что весну уже можно ожидать через недель шесть. Сурки уже чувствуют весну”, — рассказал директор эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

В народе существует примета: если сурок, выйдя из своего домика, увидит свою тень (если на улице будет солнечно), то весна будет поздней. В народе Сретение еще называют Зимобором, когда “зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать”.

Как сообщал УНН, 2 февраля, в День сурка, в Харьковской области разбудили сурка Тимку III. Он не увидел своей тени, а это значит, что весна в Украине наступит уже через 6 недель.