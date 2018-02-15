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Львівські бабаки спрогнозували ранню весну

Львівські бабаки спрогнозували ранню весну

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 лютого. УНН. Львівські бабаки — дві Марусі — спрогнозували, що цьогорічна весна буде ранньою і теплою. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі впродовж кількох днів спостерігали за поведінкою бабаків, які традиційно на свято Стрітення віщують весну.

“Обоє бабачих сьогодні прокинулись без проблем, дуже бадьоро. Окрім того, бабачихи одразу свистали, і навіть зараз ми маємо змогу почути їхній свист. Також сьогодні у Львові похмура погода, тож бабаки не побачили своєї тіні. Всі ці ознаки свідчать про те, що весну вже можна очікувати через тижнів шість. Бабаки вже відчувають весну”, — розповів директор еколого- натуралістичного центру Ігор Антахович.

У народі існує прикмета: якщо бабак, вилізши зі свого будиночка, побачить свою тінь (якщо надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. У народі Стрітення ще називають Зимобором, коли “зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати”.

Як повідомляв УНН, 2 лютого, у День бабака, на Харківщині розбудили бабака Тимка III. Він не побачив своєї тіні, а це значить, що весна в Україні настане вже через 6 тижнів.

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