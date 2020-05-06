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Львовская область остается лидером по худшему качеству газа - Оператор ГТС Украины

Киев • УНН

 • 9191 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В апреле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания - 8157-9043 ккал/куб. м. Об этом свидетельствуют данные сайта Оператор ГТС Украины, передает УНН.

Львовская область остается лидером по худшему качеству газа - Оператор ГТС Украины

"Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в апреле 2020 года, составляет 8250 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м) ", - говорится в сообщении.

Указано, что самая низкая теплота сгорания газа в апреле была во Львовской области - 8157-9043 ккал/куб. м, а самая высокая - в Сумской области - 8360-9250 ккал/куб. м.

Отмечается, что информация поступает ГТС из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в августе 2019 года Львовская область также была лидером по худшему качеству газа.

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