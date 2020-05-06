Львовская область остается лидером по худшему качеству газа - Оператор ГТС Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В апреле жителям Львовской области поставлялся газ с наименьшей теплотой сгорания - 8157-9043 ккал/куб. м. Об этом свидетельствуют данные сайта Оператор ГТС Украины, передает УНН.
"Средневзвешенная теплота сгорания природного газа, который подавался потребителям Украины в апреле 2020 года, составляет 8250 ккал/куб. м (при норме стандарта 7600 ккал/куб. м) ", - говорится в сообщении.
Указано, что самая низкая теплота сгорания газа в апреле была во Львовской области - 8157-9043 ккал/куб. м, а самая высокая - в Сумской области - 8360-9250 ккал/куб. м.
Отмечается, что информация поступает ГТС из 65 измерительных химико-аналитических лабораторий, расположенных в разных точках Украины на ключевых узлах газотранспортной системы и аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Напомним, в августе 2019 года Львовская область также была лидером по худшему качеству газа.