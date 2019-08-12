Названо області із найгіршою якістю газу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У липні жителям Львівської області постачався газ із найменшою теплотою згоряння - 8076-8954 ккал/куб. м. Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", передає УНН.
Також, за даними компанії, низька теплота згоряння газу у липні була у Луганській (8147-9023 ккал/куб. м), Харківській (8217-9098 ккал/куб. м), Закарпатській (8217-9109 ккал/куб. м) областях.
Найвища теплота згорання газу у липні була в Івано-Франківській (8408-9308 ккал/куб. м), Чернівецькій (8364-9264 ккал/куб. м) та Донецькій (8342-9241 ккал/куб. м) областях.
Загалом же, за даними Укртрансгазу, середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у липні, становить 8252 ккал/куб. м (при нормі стандарту 7600 ккал/куб. м).
Нагадаємо, Україна заповнила свої ПСГ газом на 53%.